London Afrobeat Collective - Humans, 2019 | Recensione



I London Afrobeat Collective sono un eclettico collettivo di nove componenti provenienti da Inghilterra, Congo, Italia, Francia, Argentina e Nuova Zelanda, riuniti sotto la bandiera del afro-funk. Nel 2019 la band celebra 10 anni di carriera in grande stile con l’uscita del terzo album Humans, 8 tracce che raccolgono l’eredità dell’immenso Fela Kuti ma con l’aggiunta di elementi di jazz, rock e dub per creare una esplosiva miscela fatta di riff accattivanti, audaci ottoni e ritmi ipnotici.

Già dall’artwork della copertina, affidata all’illustratore Ben Hito noto per i suoi disegno per gruppi come Parliament e Funkadelic, l’immaginario evocato dal disco è afro-futurista, come a sottolineare che l’afrobeat sarà esploso negli anni 70 sì, ma il suo messaggio socialmente impegnato è alquanto attuale. E infatti i testi di Humans sono di protesta e di lotta per un cambiamento politico e sociale. Il singolo Power to the Women per esempio denuncia la corruzione della società comandata dagli uomini, invitando ad una rivoluzione culturale guidata dalle donne, come raffigurato nel bellissimo video animato che accompagna il singolo ( clicca qui e guardalo ). Mentre Prime Resources attacca lo sfruttamento insostenibile delle risorse del pianeta e Stop Talking è un manifesto contro i politici capaci solo di ripetere le stesse promesse vuote.

La nuova cantante Juanita Euka imprime le canzoni di personalità con la sua energica voce, guidando l’ascoltatore in un viaggio attraverso brani incendiari e ritmi dinamici. Humans racchiude l’energia emanata dalla band durante le esibizioni dal vivo e la trasforma in un sound raffinato grazie a musicisti esperti che creano musica inconfondibile, sincera e potente. E noi siamo pronti a lasciarci andare e ad arrenderci alla forza inarrestabile del loro groove. (Adaja Inira)