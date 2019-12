Someday Ã¨ il nuovo album di Fabrizio Bosso Spiritual Trio | Concerti | Streaming

Someday è il nuovo album di Fabrizio Bosso Spiritual Trio | Concerti | Streaming



Lo Spiritual Trio di Fabrizio Bosso festeggia 10 anni di musica con un nuovo album dal titolo Someday, in uscita oggi, venerdì 6 dicembre, per la Warner e un tour di otto concerti in Italia.

Fabrizio Bosso, Alberto Marsico e Alessandro Minetto suggellano il loro decennale sodalizio con un terzo album che rende nuovamente omaggio alla musica nera, declinata nella sua variante Gospel e Spiritual.

Con Someday, il passaggio ulteriore è quello di ampliare ulteriormente la ricerca fra brani che, pur non provenendo dalla tradizione Spiritual, possano essere reinterpretati in quella chiave e, soprattutto, essere apprezzati nella sonorità ormai inconfondibile del trio. In questo ultimo lavoro, lo Spiritual Trio partecipa a Music for Love, progetto di solidarietà attraverso la musica di cui Fabrizio Bosso è testimonial.

Prima data del tour, domenica 15 dicembre dal Blue Note di Milano, poi lunedì 16 alla Piazza Salotto/Skydome di Pescara, martedì 17 al Per Bacco di Taranto, mercoledì 18 all’Officina 72 di Agropoli (SA), giovedì 19 al Mercato Sonato di Bologna, venerdì 20 al Moro di Cava de’ Tirreni (SA), sabato 21 al Teatro Comunale di Gonzaga (MN) per finire domenica 22 al Teatro del Pane di Treviso.

Someday è in streaming via Spotify sul nostro blog. Buon ascolto. (La redazione)