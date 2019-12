L’album di debutto di Jemma Freeman and the Cosmic Something | Streaming



Pubblicato lo scorso 18 ottobre per Trapped Animal Records, Oh Really, What’s That Then? è l’album di debutto di Jemma Freeman and the Cosmic Something.

L’esordio in trio del nuovo progetto guidato dalla chitarrista e cantante Jemma Freeman, ex Landshapes, è una delle più interessanti realtà della nuova scena indipendente inglese.

Oh Really, What’s That Then? è in streaming sul nostro blog. Buon ascolto. (La redazione)

clicca qui e ascolta