Nuovo singolo per lo statunitense Kassa Overall, tra jazz, hip hop e avant-garde.



I Know You See Me è il nuovo singolo dell’artista newyorkese Kassa Overall, giovane promessa della scena jazz americana.

Nato a Seattle ma artisticamente cresciuto a Brooklyn, NYC, Kassa è un talento formidabile, capace di cantare, suonare la batteria e produrre da se la propria musica, fondendo sonorità care al mondo dell’hip hop, del jazz e del soul.

L’artista statunitense si definisce un artista “backpack jazz”, diviso tra avanguardia, modernità e improvvisazione jazz e hip-hop.

Ad accompagnare Kassa Overall sul singolo I Know You See Me ci sono due personalità emergenti di New York come J Hoard (Anna Wise, Sonnymoon) e Melanie Charles, su un base in pieno stile West Coast G Funk realizzata da Bigyuki (J Cole, Kamasi Washington).

Time Out New York ha definito Kassa Overall “un uomo rinascimentale: per metà batterista super-funk e per l’altra MC e produttore”. La scena jazz internazionale è ora in attesa di un nuovo album dopo l’ottimo riscontro di pubblico e critica ricevuto dal suo esordio Go Get Ice Cream and Listen to Jazz.

Il nuovo album di Kassa Overall per Brownswood Recordings è atteso per l’inizio del 2020. (La redazione)