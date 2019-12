Top of the music 2020: cambiano le soglie di certificazione per i singoli. NovitÃ  anche sul fronte delle classifiche di vendita | News

Top of the music 2020: cambiano le soglie di certificazione per i singoli. Novità anche sul fronte delle classifiche di vendita | News



Con l’inizio del 2020 entreranno in vigore alcune novità nella Top of the music. In considerazione delle mutate condizioni del mercato, infatti, a partire dalla prima settimana del nuovo anno FIMI ha stabilito che le vendite delle compilation saranno conteggiate all’interno della classifica degli album.

La seconda novità riguarderà le soglie per l’attribuzione delle certificazioni dei singoli oro e platino, che passeranno dalle attuali 25.000 e 50.000 a, rispettivamente, 35.000 e 70.000.

Nessun cambiamento interverrà invece per le soglie degli album, che rimarranno 25.000 per l’oro e 50.000 per il platino.