Cold in Berlin con il nuovo album dal titolo Rituals of Surrender | Streaming



Formatisi a Londra nel 2010 i Cold in Berlin sono fortemente influenzati dal doom inglese di scuola Black Sabbath.

Rituals of Surrender è il loro quarto album uscito per New Heavy Sounds ed è una svolta per il sound dei Cold in Berlin dopo il periodo heavy metal dei dischi usciti per Candlelight.

Il nuovo lavoro è stato prodotto da Wayne Adams e si muove con armonia tra virate noise, psichedelia e heavy rock.

Dieci anni di live e tanta gavetta hanno reso i Cold in Berlin una delle più interessante realtà musicali dell’underground londinese. (La redazione)