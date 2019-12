L’album d’esordio della compositrice, cantante e attrice inglese Keeley Forsyth | Video



Keeley Forsyth è una compositrice, cantante e attrice inglese, proveniente da Oldham. Debris è il suo esordio per Leaf Label, in uscita il 17 gennaio 2020. Lo stile minimale di Keeley Forsyth si rifà all’avanguardia, con lo sguardo rivolto verso il mondo dell’ambient e dei synth.

Debris è un’opera prima sorprendente, sulle orme di Jenny Hval e Nils Frahm. Keeley Forsyth si è fatta un nome come attrice grazie alle numerose apparizioni in importanti produzione televisive e teatrali, tra cui le serie Heartbeat, Luther e Criminal Justice.

“Le canzoni del mio esordio sono come blocchi di metallo che cadono dal cielo.” (Keeley Forsyth)

Debris è un album elegante, prodotto in maniera impeccabile seguendo i dettami dello stile minimal che da sempre accompagna la carriera artistica di attrice di Keeley Forsyth. La sua voce esce in maniera sublime e candida, in contrasto con i testi che parlano dei duri momenti della sua vita privata.

“Sono successe molte cose nella mia vita, dure e difficili. Il disco è stato realizzato pensando a quei momenti”. (Keeley Forsyth)

Alla realizzazione del disco hanno partecipato anche il pianista e compositore, nonché compagno di label, Matthew Bourne, e il musicista e produttore Sam Hobbs. (La redazione)