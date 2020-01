La musica senza frontiere degli I hate my village all’Angelo Mai di Roma | Concerti | Streaming



Tra gli eventi più gustosi da segnalare nel nuovo anno non poteva mancare il ritorno sul palco di uno dei gruppi italiani rivelazione del 2019: domenica 5 gennaio gli I hate my village si esibiranno all’Angelo Mai di Roma.

La creatura di Adriano Viterbini, Fabio Rondanini, Alberto Ferrari e Marco Fasolo ha incuriosito e conquistato stampa e pubblico sino a conquistare un posto d’onore nelle classifiche di fine anno delle testate specializzate nostrane.

Dopo la release del loro primo, omonimo, album - di cui sono andate esaurite in breve tempo cinque ristampe in vinile - e un tour cominciato lo scorso inverso registrando una moltitudine di sold-out, gli I hate my village ripartono dalla capitale con un live che non mancherà , ancora una volta, di sorprendere i fortunati avventori. (La redazione)