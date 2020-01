Have We Met è il nuovo album dei Destroyer di Dan Bejar



Have We Met è il tredicesimo album in studio di Destroyer che sarà disponibile dal 31 gennaio prossimo per Dead Oceans.

Anticipato dai singoli Crimson Tide e It Just Doesn’t Happen, il nuovo album della band canadese di Dan Bejar arriva a due anni di distanza dall’ottimo Ken del 2017 e come sempre si prospetta come un altro gioiello di pop alternativo splendidamente arrangiato e registrato. (La redazione)