Il fenomeno del K-pop e la storia del gruppo femminile 2ne1



Conosci il gruppo sudcoreano 2ne1? Si tratta di un gruppo musicale composto da quattro ragazze e che appartiene al genere K-pop, abbreviazione in inglese di “Korean Popular Music”, un genere musicale che include diversi stili come la dance elettronica, l’hip-hop, il rap, il rock e l’R&B e che si riferisce alla musica popolare della Corea del Sud.

Il gruppo delle 2ne1 si è formato nel 2009 ed è diventato famoso anche in Cina e Giappone oltre ad aver raggiunto successivamente anche gli Stati Uniti. Le quattro ragazze si chiamano CL, Minzy, Bom e Dara.

Come mai un nome così particolare, cosa significa? 2ne1 è un acronimo inglese di “New Evolution of the 21st century” (nuova evoluzione del 21º secolo) e una particolarità del loro nutrito gruppo di fan è che sono soliti chiamarsi “Blackjacks”, come uno dei giochi più famosi a cui prendere parte nei casinò fisici o online, il Blackjack, appunto.

Come mai questo riferimento? Perché in questo particolare gioco di carte vincono i giocatori che realizzano un punteggio più alto del banco e non superiore a 21 e per questo il gioco del blackjack è noto anche come “21”.

Le 2ne1 sono apparse per la prima volta in “Lollipop”, una campagna commerciale creata per promuovere la nuova linea di smartphone Cyon di LG insieme a un altro gruppo sudcoreano popolare, i Big Bang (che, nonostante il successo degli ultimi anni, si è ritirato dal mondo musicale proprio a marzo di quest’anno).

Il loro primo singolo si intitolava Fire e venne lanciato circa due mesi dopo, nel maggio del 2009. Da allora le 4 ragazze hanno pubblicato mini album e anche raccolte di durata più estesa includendo tracce come I don’t care, Lonely, Go away, Hate you, Don’t cry, I love you o I am the best che raggiunsero la prima posizione della Gaon Chart in Corea del Sud e persino in diverse piattaforme musicali come iTunes e Billboard.

Le 2ne1 rappresentano il primo gruppo K-pop femminile e il secondo in generale che ha raggiunto milioni di iscritti al loro canale di YouTube (al momento sono 4.63 milioni) e il videoclip della canzone I am the best è stato un’autentica hit a livello planetario.

Nonostante il successo il gruppo si è sciolto nel novembre 2016 e le quattro ragazze hanno proseguito la loro carriera musicale in solitario. A gennaio 2017, tre delle componenti del gruppo hanno pubblicato il video della canzone Goodbye per salutare i loro fan, i blackjacks. Il video è molto emotivo dato che ritrae diversi momenti trascorsi insieme dalle ragazze durante la loro carriera durata anni, da concerti a spezzoni di altri videoclip che non possono che emozionare chi ha seguito queste talentuose ragazze dagli inizi.

Se sei un appassionato del genere K-pop, non puoi perderti le canzoni e i videoclip di altri gruppi come Blackpink, BTS, Exo, Monsta X o Super Junior. I testi sono soliti avere frasi in inglese e ciò che rende un concerto di questi gruppi un autentico spettacolo sono le coreografie che includono spesso movimenti chiave connessi al ritornello o al titolo di alcune canzoni. (Elide Carima)