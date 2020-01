In Italia domina il repertorio locale. Ecco la Top of the Music 2019 di Fimi/GfK



Anche quest’anno la Federazione Industria Musicale Italiana, in sigla FIMI, ha reso noto la classifica musicale italiana dei dischi più venduti del 2019.

La Top of the Music italiana include supporti fisici, download e streaming premium e copre il periodo che va dal 28 dicembre 2018 al 26 dicembre 2019.

Il risultato finale vede al primo posto degli album più venduti Colpa delle favole di Ultimo, mentre per i singoli la vetta è stata conquistata da Fred De Palma con il brano Una volta ancora (feat. Ana Mena).

Una classifica dominata anche quest’anno dalla musica italiana con Ultimo, Fred De Palma, Salmo, Marracash, Coez, Mahmood (foto in alto), Ligabue, Marco Mengoni e molti altri ancora.

L’unico nome internazionale in top ten è quello dei Queen, al decimo posto con Bohemian Rhapsody, mentre si posiziona al numero 15 la prima artista femminile: è la giovane Billie Eilish, con When we all fall asleep, where do we go?

Per la sezione vinili al primo posto è riconfermato l’iconico The dark side of the moon dei Pink Floyd; idem per le compilation, anche quest’anno guidate dal Festival di Sanremo.