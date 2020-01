Bliss (Just be) Ã¨ il primo singolo dei Pindar. Guarda il video | News

Bliss (Just be) è il primo singolo dei Pindar. Guarda il video | News



Pindar è il nome del duo musicale costituito da Mik e Jeff, DJ e producer, nato tra Roma e Taranto nel 2019.

La musica dei Pindar è caratterizzata da un sound elettronico nel quale si fondono i contenuti classici della canzone italiana; la sintesi è una musica fortemente influenzata da elementi tipici della musica krautrock e techno pop, vicina all’estetica futurista.

Bliss (Just be) è il primo singolo con cui il duo inaugura questa avventura musicale. In questo brano non c’è spazio né per l’odio né per l’amore ma aleggia piuttosto un’imperturbabile e composta indifferenza nei confronti di tutto ciò che rappresenta la protagonista, Sara. (La redazione)