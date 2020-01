Testi in lingua inglese, tanta energia e coinvolgimento emotivo per il primo album degli Handshake | Video



Testi in lingua inglese, tanta energia e coinvolgimento emotivo sono le parole chiave degli Handshake, giovanissima band fiorentina nella quale coesistono psichedelia pop ed elettronica, alternative rock anni ‘90 dotato di riff energici ed efficaci e bellissime melodie per un risultato più che credibile e “catchy” fin dai primi ascolti.

An Ice Cream Man on the Moon è il primo album degli Handshake la cui uscita è prevista per il 24 gennaio prossimo grazie al sodalizio e al supporto di Urtovox Records. The Importance of Being a Penguin è uno dei singoli estratti dal disco. Buon ascolto. (La redazione)