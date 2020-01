Ascolta Cip!, quinto album del cantautore calabrese Brunori Sas | Streaming

Il 4 dicembre scorso, attraverso la sua pagina FB , Dario Brunori - in arte e anche “commercialmente” Brunori Sas - aveva annunciato l’uscita del suo nuovo album dal titolo Cip!, commentandolo così:

Le ragioni di questo titolo, almeno per il momento, vorrei tenerle per me. E non perché io sia malvagio (e lo sono), ma perché la scelta di un titolo sonoro nasce anche dalla voglia di lasciarvi uno spazio.

Mi piace l’idea che possiate trovarci un significato associandolo liberamente alle canzoni contenute nel disco e al pettirosso di copertina religiosamente dipinto da un artista che stimo tanto: Robert Nero​.

Ovviamente sono disposto ad accettare le vostre critiche con calma e maturità, ma sappiate che se non vi piace questo titolo e soprattutto questa copertina siete delle brutte persone e non vi parlo più. Cip & love! (Brunori Sas)