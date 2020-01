Honeybirds Ã¨ il nuovo lavoro discografico dell’italo-americano Joseph Martone | Video

Honeybirds è il nuovo lavoro discografico dell’italo-americano Joseph Martone | Video



Honeybirds è il nuovo lavoro discografico del cantautore italo-americano Joseph Martone, che in passato già avevamo conosciuto su queste pagine con i suoi Traveling Souls.

Questa volta però il disco, in uscita per FreakHouse Records il prossimo 20 marzo, porta soltanto il suo nome e vede, inoltre, Taylor Kirk dei Timber Timbre in cabina di regia.

Ad anticipare l’album arriva invece The Deal, primo singolo estratto da Honeybirds che con le sue ambientazioni oscure, fumose e desertiche sembra muoversi dalle parti di illustri come Tom Waits, Nick Cave e del mai dimenticato Robert Fisher (Willard Grant Conspiracy). (La redazione)