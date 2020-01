Nuovo album per Okay Kaya, progetto solista della poliedrica artista norvegese Kaya Wilkins | Video



Okay Kaya è il progetto solista di Kaya Wilkins, poliedrica artista norvegese di stanza a New York. Watch This Liquid Pour Itself è il suo nuovo album dopo l’ottimo esordio, Both, del 2018.

Watch This Liquid Pour Itself, che sarà pubblicato il 24 gennaio, è il primo disco dell’attrice, modella e musicista per Jagjaguwar.

Watch This Liquid Pour Itself si prospetta come un’opera multimediale che si muove tra sonorità pop non convenzionali e morbidi synth. E Psych Ward è il primo singolo estratto dal nuovo disco. (La redazione)