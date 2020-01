Primavera Sound 2020: una line up trionfale per festeggiare i 20 anni



211 artisti di 35 diverse nazionalitĂ compongono una line up che guarda al passato, al futuro e in ogni altra direzione. A Barcellona, dal 3 al 7 giugno, un cartellone panoramico, vario e con paritĂ di genere.

Le giornate al Parc del Fòrum di Barcellona aumentano, con l’aggiunta di domenica 7 giugno con una festa sulla spiaggia con headliner quali Disclosure (DJ Set), Nina Kraviz, Amelie Lens e Black Coffee.

Un festival dove ogni nome ha lo stesso peso: da Tyler, The Creator, Chromatics, Weyes Blood, Kurt Vile a Bill Callahan, The National, Massive Attack, Yo La Tengo, Dinosaur Jr. e Pavement, passando per DJ Shadow, Lana del Rey, Sampa The Great, The Strokes, Fontaines D.C. e tanti, ma tanti altri ancora. (La redazione)