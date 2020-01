Thundercat: Black Qualls Ã¨ il primo singolo che anticipa il nuovo album del musicista statunitense | Streaming

Thundercat: Black Qualls è il primo singolo che anticipa il nuovo album del musicista statunitense | Streaming



Il 3 aprile 2020 sarà pubblicato da Brainfeeder It is What It is, quarto lavoro discografico dello statunitense Stephen Bruner, meglio conosciuto come Thundercat.

La pubblicazione del nuovo album del virtuoso bassista arriva dopo Drunk del 2017, un disco rivoluzionario che lo ha portato all’attenzione del pubblico mondiale, consacrandolo come uno degli artisti più originali ed eclettici del panorama musicale internazionale.

It is What It is è prodotto da Flying Lotus insieme allo stesso Thundercat e contiene, tra gli altri, contributi di Ty Dolla $ign, Childish Gambino, Lil B, Kamasi Washington, Badbdnotgood, Louis Cole e Zack Fox.

L’album è anticipato dal primo singolo, Black Qualls, un classico in stile Thundercat eseguito con Steve Lacy (The Internet) e l’icona funk Steve Arrington (Slave). Buon ascolto. (La redazione)