La seconda vita artistica di Bill Fay. Ascolta il nuovo album: Countless Branches | Streaming



Countless Branches, nuova fatica discografica di Bill Fay, si presenta come il lavoro più minimale e istintivo del musicista e cantante britannico, probabilmente la sua opera più intima.

L’album racchiude una serie di brani che Fay ha composto negli ultimi 40 anni e che solo adesso ha deciso di pubblicare.

Quelle di Countless Branches sono canzoni tirate fuori dal cassetto per essere riviste e finite con testi e melodie che ruotano attorno a temi come natura, famiglia e ciclo della vita.

Terzo album in sette anni di Bill Fay per Dead Oceans - mai stato così prolifico dal punto di vista discografico - Countless Branches arriva dopo l’acclamato Life is People del 2012 e Who is the Sender? del 2015.

Prodotto da Joshua Henry, Countless Branches vede il contributo del chitarrista Matt Deighton, ma soprattutto un incredibile lavoro di arrangiamento al piano da parte di Bill Fay. Il risultato è ancora una volta meraviglioso. (La redazione)