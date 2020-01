Mercy Ã¨ il nuovo album dei newyorkesi The Men | Video

Mercy è il nuovo album dei newyorkesi The Men | Video



I newyorkesi The Men sono sempre stati attenti a non farsi incasellare in nessun genere, rock, grunge, hardcore, indie o psych che fosse, dando sempre libero sfogo alla loro voglia di indipendenza musicale e artistica. Con il nuovo album Mercy, ottavo della loro carriera in uscita il 14 febbraio per Sacred Bones, hanno realizzato qualcosa di nuovo e unico come band, con un sound rinnovato e una formazione finalmente stabile che comprende Mark Pierro, Nick Chiericozzi, Rich Samis e Kevin Faulkner.

Mercy è stato registrato durante delle session dal vivo presso i Serious Business Studio di Manhattan, NYC, da Travis Harrison. La band non ha fatto alcuna sovraincisione sulle registrazioni live, contribuendo all’urgenza necessaria per la registrazione del disco.

Ad anticipare l’uscita di Mercy arriva il singolo Children All Over the World. Buon ascolto. (La redazione)