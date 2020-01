All Visible Objetcs Ã¨ il nuovo album di Moby. Guarda il video del primo singolo: Power is Taken

All Visible Objetcs è il nuovo album di Moby. Guarda il video del primo singolo: Power is Taken



Il nuovo album di Moby si intitola All Visible Objects e sarà disponibile dal prossimo 6 marzo per la sua etichetta Little Idiot con distribuzione Audioglobe.

Tutti i proventi del disco saranno devoluti a una serie di organizzazioni che si occupano tanto della difesa dell’ambiente quanto dei diritti degli animali.

Contestualmente all’annuncio dell’album è stato pubblicato il video del primo singolo Power is Taken, realizzato in collaborazione con D.H. Peligro, batterista dei Dead Kennedys. (La redazione)