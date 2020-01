Faccio un cinema è il nuovo album de Il triangolo | Streaming



Faccio un cinema è il nuovo album di inediti de Il triangolo, terza prova discografica della formazione composta da Marco Ulcigrai (chitarra, voce) e Thomas Paganini (basso, voce).

Anticipato dall’uscita dei singoli Nella testa e la title track Faccio un cinema, l’album è in streaming a partire via Spotify.

Le canzoni di Faccio un cinema accompagneranno l’ascoltatore in un mondo senza tempo - dalle atmosfere retrò, a tratti malinconiche - che si compone delle tante storie raccontate in ciascuna di esse, come nei classici film “ad episodi” di felliniana memori. Buon ascolto. (La redazione)