Gennaio 2020: il disco del mese | Streaming

Gennaio 2020: il disco del mese



Prodotto da Joshua Henry, Countless Branches è il nuovo album del pianista e cantante britannico Bill Fay scelto dalla nostra redazione come disco del mese di gennaio.

Dopo gli esordi bistrattati degli anni ‘70 - ricordiamo l’omonimo Bill Fay (1970) e Time of the Last Persecution (1971) - il compositore inglese √® tonato a vivere una seconda vita artistica soltanto nel 2012 quando gli viene offerta l’opportunit√† di pubblicare Life is People, capolavoro che consegna all’artista la merita attenzione del pubblico e della critica internazionale.

Preceduto da Who is the Sender? del 2015, Countless Branches è il suo terzo album in sette anni per Dead Oceans, lavoro che racchiude una serie di brani che Fay ha composto negli ultimi 40 anni e che solo adesso ha deciso di dare alle stampe; canzoni tirate fuori dal cassetto per essere riviste e finite con melodie e testi che, ancora una volta, ruotano magnificamente attorno a temi come natura, famiglia e ciclo della vita.

Countless Branches, oltre la collaborazione del chitarrista Matt Deighton, vede un incredibile lavoro di arrangiamento al pianoforte di Bill Fay. Buon ascolto. (La redazione)