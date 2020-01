Sanremo 2020: scoppia il caso del rapper Junior Cally.



Secondo quanto si apprende dal sito de La Repubblica , un gruppo di parlamentari donne di vari schieramenti contestano la presenza in gara del rapper Junior Cally che in passato ha firmato brani “pieni di violenza, sessismo e misoginia”. Sul caso interviene Marcello Foa, presidente della Rai, che esprime “forte irritazione per scelte che vanno nella direzione opposta rispetto a quella auspicata”.

Per tutta risposta, si legge su Open , il ventottenne rapper romano - attraverso il suo manager - ha rivendicato il valore artistico della propria musica: “È evidente che su questa polemica non solo Junior Cally e le sue rime, ma anche le donne e il sessismo non c’entrano nulla. Due sono le cose: o si accetta l’arte del rap, e probabilmente l’arte in generale, che deve essere libera di esprimersi, e si ride delle polemiche. Oppure si faccia del Festival di Sanremo un’ipocrita vetrina del buonismo, lontana dalla realtĂ e succursale del Parlamento italiano.”