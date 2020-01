Obsession è il nuovo singolo della cantautrice statunitense Niia | Streaming

Obsession è il nuovo, seducente singolo della cantautrice statunitense Niia, brano estratto dal suo secondo album II - La Bella Vita in uscita il 14 febbraio.

Il nuovo singolo è la risposta alla canzone Obsessed di Mariah Carey diventata virale l’estate scorsa - dopo 10 anni dall’uscita del pezzo - grazie al social network TikTok.

Il ritornello di Obsession è l’analogo in chiave moderna di quello originale. Il brano parla di gelosia e competizione tra donne, con un tono scanzonato e sfacciato.

Obsession è stata scritta come via di fuga da una relazione ormai rovinata.

“Essere se stessa e riuscire a farsi ascoltare a livello creativo era estenuante. Invece che farmi distruggere da questa situazione, ho chiesto aiuto a Mariah. Niente e nessuno la infastidisce, così ho incanalato il mio fastidio in qualcosa di più spensierato. Questa canzone è per tutti coloro che non mettono neanche un like ai vostri post ma non si perdono neanche una delle vostre storie!”. (Niia)