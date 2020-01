Clannad: unica data in Italia per il tour d’addio della band irlandese

Dopo cinquant’anni di carriera, i Clannad hanno annunciato un tour d’addio che accompagnerà l’uscita di In a Lifetime, l’antologia che raccoglie l’opera di una delle band irlandesi di maggior successo, che sarà pubblicata il 13 marzo da BMG.

«Prima del nostro tour mondiale del 2013-2015 discutemmo a riguardo di un nostro tour finale, e quando Pádraig ci ha lasciati abbiamo deciso che il nostro prossimo tour sarebbe stato davvero l’ultimo. Faremo in modo di farlo diventare un’avventura memorabile, e per accompagnarlo siamo lieti di pubblicare In a Lifetime, che speriamo lascerà ai nostri fan un’eredità preziosa».