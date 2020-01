From Zero to One, il nuovo singolo dei Mardi Gras | Video



From Zero to One è il nuovo singolo dei romani Mardi Gras, brano scritto da Liina Ratsep e Alessandro Matilli, e prodotto da Stuart Epps (già in cabina di regia con Elton John, Led Zeppelin, Oasis, Robbie Williams, George Harrison, Bill Wyman, Chris Rea).

“L’importanza di sapere che al proprio fianco c’è, e ci sarà sempre, qualcuno che ti darà la forza per andare avanti con la consapevolezza che non si è più soli.”

Il video di From Zero to One è stato diretto da Giulio Bottini. (La redazione)