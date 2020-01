Il Ministro Franceschini firma il decreto che equipara il videoclip a una legittima forma d’arte

Una lunga battaglia giunge infine al suo termine: il Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo Dario Franceschini ha firmato stamattina il decreto che equipara il videoclip a una legittima forma d’arte, riconoscendogli finalmente il diritto del tax credit.

Dopo le diverse sollecitazioni di FIMI in collaborazione con IMAGinACTION, il Festival internazionale dedicato ai videoclip musicali, e della petizione lanciata a fine 2018 da musicisti, autori e interpreti italiani, anche il videoclip godrĂ dunque delle agevolazioni fiscali previste per le categorie artistiche e frutto dell’ingegno, come le opere cinematografiche o i videogiochi, superando la legge n. 220 del 14 novembre 2016 sulla “Disciplina del cinema e dell’audiovisivo” che considerava la natura dei videoclip esclusivamente “a carattere promozionale di un artista”. Questo è il comunicato stampa che ci giunge in redazione oggi, 22 gennaio, dalla Federazione industria musicale italiana. (La redazione)