Nine Below Zero: 4 date in Italia per presentare Avalanche | Streaming



A tre anni dal disco blues esplorativo 13 Shades of Blue, l’iconica band di british blues Nine Below Zero torna a febbraio in Italia per quattro date per presentare l’album del 2019 Avalanche.

Le date: il 12.02 al Druso Club di Ranica (BG), il 13.02 al Teatro Comunale di Casalmaggiore (CR), il 14.02 al Teatro Duse di Besozzo (VA) e il 15.02 al Teatro Matelica di Matelica (MC).

Registrato con una line up da big band ensemble, Avalanche è pura dinamite rhythm and blues e mostra anche il talento di alcuni giovani musicisti che riportano la formazione al passato più glorioso. (La redazione)