Saint Cloud Ã¨ il titolo del nuovo album di Waxahatchee | Video

Waxahatchee è il progetto solista della giovane musicista e cantautrice indie-rock dell’Alabama Katie Crutchfield, attiva come solista dal 2012, giunta al quinto album (oltre a una manciata di ottimi EP, tra cui il lo split Farrewell Transmission realizzato con Kevin Morby).

Il nuovo album si intitola Saint Cloud e uscirà, come gli ultimi Ivy Trip e Eye in the Storm, sempre per Merge Records.

Saint Cloud sarà pubblicato il 27 marzo ed è anticipato dal video del primo singolo Fire.

Del nuovo singolo Katie dice che l’idea e la melodia le sono venute in mente mentre guidava lungo il fiume Mississippi da Memphis a West Memphis, Arkansas, con il sole che si riflette sull’acqua e fa letteralmente brillare la città. La canzone parla della vergogna che si prova quando si pensa agli errori fatti in passato. (La redazione)