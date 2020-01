Alfie e il country contemporaneo di If she could only remember my name



If she could only remember my name è il nuovo album di Alfonso Anagni, in arte Alfie, nome del panorama musicale italiano che, nel corso di una lunga e sfaccettata carriera di musicista, ha prodotto e collaborato con tanti artisti, tra cui Eugenio Finardi, Alex Baroni ed Elio e le Storie Tese.

If she could only remember my name, prodotto da Seahorse Recordings di Paolo Messere, è un album di “country contemporaneo” con sfumature cantautorali, in cui Alfie prende come riferimenti Lyle Lovett, John Moreland, Sturgill Simpson e Calexico. (La redazione)