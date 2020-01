Canzoni della memoria. Canzoni per non dimenticare. La playlist in streaming su Spotify.



In occasione della giornata internazionale della memoria del 27 gennaio, la nostra redazione ha realizzato una playlist di Canzoni della memoria, per non dimenticare non solo le vittime dell’Olocausto ma tutte quelle di ogni guerra e discriminazione razziale e religiosa. Una compilation per cercare di sensibilizzare sopratutto le nuove generazioni anche attraverso la musica.

Nella selezione, disponibile in streaming via Spotify, potrete ascoltare brani di Bill Fay, Franco Battiato, Ofra Haza, Bob Dylan, Elisa, Leonard Cohen, Joy Division, Francesco De Gregori, Stormy Six…

La playlist di Musicletter.it è collaborativa, per cui chiunque potrà aggiungere il proprio brano preferito che tratti argomenti simili. Cliccate qui o sul link sottostante e… buon ascolto. (La redazione)