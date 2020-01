Il funeral pop di Skeleton at the Banquet, quinto album di Gill Landry | Streaming



Skeleton at the Banquet è il quinto album in studio del cantautore e polistrumentista statunitense Gill Landry.

Originario della Louisiana, Gill Landry inizia come musicista ambulante per le strade di New Orleans prima di diventare un membro degli Old Crow Medicine Show, formazione di stanza a Nashville, Tennessee, con la quale registra 4 album.

Terminata l’esperienza di gruppo, il musicista americano intraprende la carriera da solista con nuovi dischi che lo portano all’attenzione del pubblico e della critica specializzata.

Nel frattempo condivide palchi ed esperienze con Laura Marling, Brandi Carlile, Klara Söderberg (First Aid Kit), The Felice Brothers, Karen Elson, Mumford & Sons, Ben Harper, Ben Howard, Bruce Hornsby e molti altri.

Scritto da Gill Landry la scorsa estate in un piccolo paese della Francia e pubblicato il 24 gennaio 2020 da Loose Music, Skeleton at the Banquet - seguito di Love Rides a Dark Horse del 2017 - non √® altro che una riflessione “sull’allucinazione collettiva che √® l’America”. Buon ascolto. (La redazione)