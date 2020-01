Ascolta Mind Hive, il nuovo album degli Wire, storica formazione post-punk inglese | Streaming



Gli Wire di Colin Newman sono la post-punk band inglese per eccellenza, capaci sin dal loro esordio di mantenere una reputazione di alto livello grazie all’immortale e influente proposta musicale che ha definito i confini attuali della scena punk e wave.

Incredibili capacità di composizione musicale hanno permesso agli Wire di scrivere incredibili canzoni ben bilanciate tra sperimentazione, innovazione e accessibilità pop.

Mind Hive è il nuovo album degli Wire, pubblicato per Pink Flag il 24 gennaio e in streaming via Spotify sul nostro blog. Buon ascolto. (La redazione)