Just Like Moby Dick, il nuovo album di Terry Allen and the Panhandle Mystery Band | Streaming



Just Like Moby Dick segna il ritorno del celebre artista texano Terry Allen con un set di nuovi brani a sei anni distanza da Bottom of the World.

L’album è stato registrato con la Panhandle Mystery Band al completo, compresi il co-produttore Charlie Sexton (Dylan, Bowie) e la cantante Shannon McNally, oltre all’aiuto in stesura testi dei collaboratori Joe Ely, Dave Alvin e Jo Harvey Allen.

Just Like Moby Dick parla dello spettro della memoria e della follia dell’esistenza umana raccontando storie difficili da dimenticare: le crisi esistenziali di un giovane Houdini, la morte dell’ultima stripper della città , un circo infestato da vampiri, pirati assassini, la guerra in Iraq e Afghanistan e molto altro.

Terry Allen non è solo un autore di musica e testi, ma un vero e proprio scrittore che il New York Times ha definito”un poeta” .

Pubblicato da Paradise Of Bachelors il 24 gennaio, con distribuzione italiana affidata a Goodfellas, Just Like Moby Dick è in streaming sul nostro blog via Spotify e Bandcamp. Buon ascolto. (La redazione)