Sanremo 2020: al Festival, omaggio a Giovanni Paolo II



I Papaboys nella città dei fiori con il cantautore Fabrizio Venturi per portare la Lettera agli artisti del Papa e il brano Caro Padre. Ci sarà la Messa per gli artisti.

In occasione della 70ma edizione del Festival della Canzone italiana è in programma una iniziativa musicale e culturale dedicata a Giovanni Paolo II; un omaggio al Santo amato dagli artisti di tutto il mondo - nell’anno del Centenario della sua nascita - che riceveranno, nei giorni della kermesse, la Lettera agli artisti che il Pontefice scrisse per ricordare il talento, l’arte e la fonte di ispirazione di ogni creatività. 100 giovani dei Papaboys distribuiranno questo dono.