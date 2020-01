La musica a Las Vegas, la città dei vizi.



Chissà quanti di voi avranno immaginato, anche solo per qualche minuto, di fare un salto a Las Vegas, casomai in occasione di un concerto dei Killers, e poi perdersi tra le tentazioni e le luci della “città dei vizi” alla maniera del film “Una notte da leoni”.

Follie, divertimento e persino l'illusione della ricchezza e dei soldi facili con i ben noti casinò.

Meglio sicuramente farsi un bel viaggio in quel di Las Vegas perché, tra slot machine e night club, potreste anche scoprire teatri, librerie, musei, studi di registrazione, parchi e giardini che vi lasceranno a bocca aperta. Se poi vi spingete poco al di là dei confini della città resterete incantati dal paesaggio desertico del Mojave.