Simulcast Ã¨ il nuovo album di Tycho. Una versione rivisitata e strumentale del precedente Weather | Streaming

Simulcast è il nuovo album di Tycho. Una versione rivisitata e strumentale del precedente Weather | Streaming



Dopo Weather - l’album di Tycho (pseudonimo di Scott Hansen) che ha ottenuto una nomination ai recenti Grammy nella categoria Best Dance/Electronic Album, arriva Simulcast - una versione rivisitata e strumentale di quel disco, in uscita il 28 febbraio via Mom + Pop / Ninja Tune.

“Simulcast è la trasmissione di un programma con mezzi e linguaggi diversi. Con questi due album ho voluto presentare le stesse idee in due lingue, una più letterale e l’altra più aperta all’interpretazione. ‘Simulcast’ espande i concetti esposti in ‘Weather’ e al posto dei testi mette in luce paesaggi sonori strumentali, aprendo uno spazio visivo e traducendo il messaggio in una nuova lingua.” (Tycho)

Anticipato dal singolo Outer Sunset, che prende il nome dalla comunità della spiaggia di San Francisco dove Scott Hansen, il leader della band, ha trascorso molto tempo durante la registrazione dell’album, Simulcast cattura l’essenza dei brani originali presentando versioni alternative e imperdibili.

Proprio nella settimana di pubblicazione di Simulcast, il dj e producer americano sarà in tour in Italia, precisamente al Fabrique di Milano il 27 febbraio e all’Estragon di Bologna il 28 febbraio. (La redazione)