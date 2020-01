Il secondo singolo che anticipa il nuovo album degli Overlaps | Video



La prossima primavera verrà pubblicato da Kick Agency/Time To Kill Records il secondo album degli Overlaps dal titolo In your room.

Un album di stampo alternative rock/nu rock per la formazione di stanza tra Treviso e Pordenone composta da Gloria Piccinin alla voce, Stefano Galioto al basso, Marco Marinato alla chitarra e da Matteo Ciciliot alla batteria.

La band ha già pubblicato un album e collaborato con Fabio Trentini (Guano Apes, Stick Men, Donots, H -Blockx, The Intersphere…), promuovendo la propria musica con un tour Europeo di 26 tappe a supporto dei finlandesi The Rasmus.

Your Eyes è il secondo singolo che anticipa il nuovo disco degli Overlaps. (La redazione)