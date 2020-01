Songs of Love and Horror di Will Oldham: canzoni intime e dai tepori acustici | Streaming



Pubblicato nell’ottobre del 2018 da Domino Records, Songs of Love and Horror di Will Oldham è un album che raccoglie alcune delle canzoni pubblicate dal cantautore americano sotto vari nomi e nomignoli d’arte, su tutti Palace Brothers e Bonnie Prince Billy.

Dodici canzoni folk intime e dai tepori acustici, che non fanno per niente paura, come le ben note I see a darkness, contenuta nell’omonimo album del 1999, e The way, inserita nel lavoro del 2003 Master and Everyone.

Tutte le canzoni sono state scritte da Will Oldham, eccetto Only Someone Running composta con Matt Sweeney e Strange Affair che invece vede come autore Richard Thompson.

La bellissima foto di copertina è di Jessica Fey. Buon ascolto. (La redazione)