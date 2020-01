Walls Ã¨ l’album di debutto da solista di Louis Tomlinson | Streaming

Walls è l’album di debutto da solista di Louis Tomlinson | Streaming



Walls è l’album di debutto del cantautore inglese Louis Tomlinson che racconta la sua nuova vita artistica, proponendo un sound indie-rock con riferimenti al brit-pop degli anni ’90, come dimostra la collaborazione con Noel Gallagher, che ha partecipato alla scrittura dell’omonimo singolo.

Le relazioni, la famiglia, la follia della giovinezza e il senso di insicurezza e inadeguatezza sono i temi più ricorrenti dell’album che vede la collaborazione anche di Brit Jamie Hartman (Rag’n’Bone Man, James Bay) e Jamie Scott (One Direction, Justin Bieber).

«Sento che questo è come se fosse di nuovo l’inizio della mia carriera, con tanto da guardare al futuro. Onestamente, ho vissuto tutte le emozioni possibili negli ultimi anni e ne sono uscito più forte e più sicuro di quanto non sia mai stato. So di aver realizzato un album che piacerà ai miei fan, uno che suona come me e ha una sua identità. A volte non ero sicuro che fosse quello che avrei dovuto fare. Ora non riesco a immaginare di fare nient’altro». (Louis Tomlinson)

Dal 9 marzo Louis Tomlinson sarà impegnato nel suo tour mondiale di oltre 50 date. Il prossimo 11 marzo 2020 si esibirà live al Fabrique di Milano (già sold-out) e sarà nuovamente in Italia in estate, per tre appuntamenti imperdibili: il 29 luglio 2020 a Milano (Carroponte), il 30 luglio 2020 a Palmanova (Udine) e il 31 luglio 2020 a Roma (Rock in Roma).