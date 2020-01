We Will Rock You: a grande richiesta torna lo spettacolo teatrale e musicale dedicato ai Queen.



A grande richiesta di pubblico, We Will Rock You - lo spettacolo con le hit dei Queen - torna a Roma dal 28 gennaio al 2 febbraio, per infiammare nuovamente il Teatro Brancaccio al ritmo dei più grandi successi dell’importante rock band britannica, suonati rigorosamente dal vivo da sei musicisti per oltre due ore e mezza di concerto.

Lo spettacolo, nella nuova regia di Michaela Berlini, è stato scritto e prodotto da Ben Elton in collaborazione con Roger Taylor e Brian May.

Gail Richardson autrice delle coreografie ha implementato e modificato alcune delle stesse creando una nuova “A Kind of Magic”, la scenografia di Colin Mayes è stata arricchita di alcuni nuovi oggetti scenici.

Nunzia Aceto ha ridisegnato i costumi e Maurizio Roveroni ha truccato tutto il cast. Confermate la direzione musicale di Riccardo Di Paola e la direzione vocale di Antonio Torella e Valentina Ferrari.

La direzione del suono è a cura del sound engineer Luca Colombo, mentre il disegno delle luci è a cura di Francesco Vignati.

La nuova stagione di We Will Rock You proseguirà per tutto il 2020 nelle principali città italiane: dopo Roma, lo spettacolo sarà in scena a Firenze (dal 7 al 9 febbraio, Teatro Verdi), Cosenza (12 febbraio, Teatro Rendano), Catania (14 febbraio, Teatro Metropolitan), Ascoli Piceno (18 e 19 febbraio, Teatro Ventidio Basso), Mestre (dal 25 febbraio all’1 marzo, Teatro Toniolo), Vicenza (4 e 5 marzo, Teatro Comunale).

Il tour chiuderà quindi a Milano, dal 17 al 22 marzo 2020, al Teatro Arcimboldi. (La redazione)