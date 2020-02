Have We Met è il nuovo album dei Destroyer | Streaming



Have We Met è il tredicesimo album in studio dei Destroyer, progetto del musicista e cantante canadese Dan Bejar.

Pubblicato il 31 gennaio da Dead Oceans, il nuovo album arriva a due anni di distanza da Ken (2017) e come sempre è un gioiello di pop/rock indipendente, splendidamente arrangiato e registrato. Buon ascolto. (La redazione)