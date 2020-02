Silver Tongue Ã¨ il nuovo album di Mackenzie Scott, alias Torres | Streaming

Silver Tongue è il nuovo album di Mackenzie Scott, alias Torres | Streaming



Torres è lo pesudomino di Mackenzie Scott, cantautrice di Orlando, Florida, influenzata da folk, country e anche una buona dose di alternative rock.

Silver Tongue è il suo quarto album, pubblicato il 31 gennaio scorso da Merge Records a due anni di distanza di anni da Three Futures, uscito invece per 4AD.

«A proposito del primo singolo “Good Scare” credo di poter dire che innamorarsi è molto simile alla ‘Manovra di Superman’. Si tratta di una difficile tecnica utilizzata durante le missioni di speleologia per inserirsi nei cunicoli più stretti. Si piega un braccio lungo la schiena e l’altro sopra la testa (come nella famosa posa con cui Superman spicca il volo». (Torres)

Silver Tongue è la prova della maturità per Torres, un disco scritto in modo sublime i cui testi indagano gli alti e bassi dell’essere innamorati e in cui musicalmente ha dato libero sfogo alla sua maestria nel suonare la chitarra e curare gli arrangiamenti con i synth. (La redazione)

clicca qui e ascolta

Silver Tongue, Mackenzie Scott, Torres, album music streaming, 2020