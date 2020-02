Il synth pop minimalista dei Chromatics. Ascolta il nuovo album Closer to Grey | Streaming



Closer to Grey è il nuovo album dei Chromatics, band indie pop di Portland formata dal produttore Johnny Jewel, la cantante Ruth Radelet, il percussionista Nat Walker e il chitarrista Adam Miller.

Pubblicato il 13 dicembre 2019 da Italians, Closer to Grey si mantiene fedele al synth minimalistico degli album precedenti su cui si dispiega ancora una volta la voce tenera e allo stesso tempo potente della Radelet, anche attraverso cover di brani storici come The Sound Of Silence di Simon & Garfunkel e On the Wall dei Jesus and Mary Chain. (La redazione)