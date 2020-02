Rock in Roma 2020: God is an Astronaut e This Will Destroy You | Concerti



Dopo il grande successo del loro tour estivo nel 2019, i God is an Astronaut, affiancati dai This Will Destroy You, saranno mercoledì 8 luglio al Rock in Roma 2020, presso l’Ippodromo delle Capannelle, per una data da vertigini.

God is an Astronaut

Post-rock raffinato da vibrazioni di elettronica e spiazzante space rock, i God is an Astronaut hanno ammaliato le folle di tutto il mondo con le loro performance fiere e trascinanti con enfasi stupefacente sull’aspetto visivo. Con l’arrivo di vocal evanescenti e suggestivi, meravigliosi spettacoli di luce e retrogusti pressanti e atmosferici, i God is an Astronaut si confermano come uno dei gruppi più impressionanti del momento.



This Will Destroy You

Ben oltre qualsiasi limite mai concepito per la musica, i This Will Destroy You stravolgono il panorama internazionale con cambi dinamici, chitarre spaziali e atmosfere strumentali impossibili da descrivere, nate da un incontro mozzafiato fra shoegaze, ambient e doom metal. Cupi, imprevedibili e in continua evoluzione, non c’è niente che i This Will Destroy You non abbiano conquistato.



Ricordate, quindi, mercoledì 8 luglio a Rock in Roma si esibiranno i God is an Astronaut con l’apertura del concerto affidata ai This Will Destroy You. (La redazione)