Ypsigrock 2020: i primi nomi della 24esima edizione del festival siciliano



Manca ancora molto all’estate 2020 ma l’organizzazione di Ypsigrock ha già reso noto i primi nomi del festival siciliano che si terrà dal 6 al 9 agosto a Castelbuono, nel cuore del Parco delle Madonie.

I primi artisti annunciati della 24ª edizione del boutique festival italiano sono: DIIV (foto in alto), Nilüfer Yanya, Iosonouncane, The Murder Capital, Coma, Girl Ray e Joe Gideon con Jim Sclavunos & Gris De Lin.

Anche quest’anno Ypsigrock ospiterà esibizioni uniche, per via della Regola dell’Ypsi Once, diventata uno dei suoi caratteri distintivi, che detta una precisa linea voluta dalla direzione artistica: si sale solo una volta sui palchi del festival con lo stesso moniker. (La redazione)