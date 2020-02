La nostra canzone preferita di Sanremo 2020 | Video



Tra tutte le canzoni ascoltate alla 70esima edizione del Festival della canzone italiana , quella che ci è piaciuta in assoluto come approccio popolare e contemporaneo, e perfino come testo e arrangiamento, è senza alcun dubbio Sincero di Bugo e Morgan.

Con molta probabilità non sarà il brano vincente di Sanremo 2020, ma se mai lo dovesse diventare, sappiate che Sincero è un bel pezzo attuale di musica pop italiana. E anche una bella storia di amicizia. (La redazione)