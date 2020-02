Ascolta Man Without a Soul, primo singolo estratto dal nuovo album di Lucinda Williams



Good Souls Better Angels è il nuovo album di Lucinda Williams in uscita il 24 aprile prossimo per Highway 20/Thirty Tigers.

La Williams ha registrato il disco con suo marito Tom Overby e il produttore Ray Kennedy, con cui aveva già lavorato per Car Wheels on a Gravel Road del 1998.

I testi di Good Souls Better Angels sono incentrati su attuali problemi sociali e politici, come dimostrato dal singolo Man Without a Soul, dedicata al presidente americano Donald Trump. (La redazione)