More Ã¨ il nuovo album dei Veeblefetzer. Una miscela di reggae, hip hop e sonoritÃ  tropicali | Streaming

More è il nuovo album dei Veeblefetzer. Una miscela di reggae, hip hop e sonorità tropicali | Streaming



Un intreccio di reggae, hip hop e brass’n’roll dal sapore tropical gypsy, questi sono i Veeblefetzer del 2020. Una band unica e spontanea, artistica al cento per cento, fascinosa e focosa come i poeti e gli artisti di strada.

More, il nuovo album della formazione romana, uscito per Goodfellas il 25 gennaio scorso, a partire da oggi è in streaming sul nostro blog via Spotify. Buon ascolto. (La redazione)